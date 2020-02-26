Саратов, , 04:33 — REGNUM Бывшим вкладчикам саратовского АО «НВКбанк», которое осталось без лицензии в конце января 2020 года, почти завершили выплату страхового возмещения на суммы вклада до 1,4 млн рублей. В целом им было перечислено 7,8 млрд рублей или 92% от общей суммы ответственности, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Выплаты клиентам АО «Нижневолжский коммерческий банк» проводились с 3 февраля 2020 года и на 25 февраля осталось произвести их для 8% клиентов. Возмещение получили порядка 14 тыс. вкладчиков, из которых 400 — это юрлица из числа малых предприятий. Электронным сервисом для обращений воспользовались свыше 1,2 тыс. клиентов, которым было выплачено порядка 0,5 млрд рублей.

Напомним, банк, созданный в Саратове в мае 1992 года, лишился лицензии приказом ЦБ РФ 24 января 2020 года. На тот момент он был на 179-м месте по размеру активов в РФ. Среди причин отзыва лицензии — существенный спад собственного капитала, нарушение норм. Также уточнялось, что более 65% кредитного портфеля банка — это проблемные ссуды.

19 марта 2020 года саратовский арбитраж начнёт рассматривать иск регулятора о банкротстве «НВКБанка». АСВ прочат в конкурсные управляющие.

У АО на момент лишения лицензии было восемь крупных акционеров, в том числе почти 20% доли принадлежало Владиславу Бурову (Москва).