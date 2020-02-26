Бор, Нижегородская область, , 04:18 — REGNUM Нижегородский арбитраж продлил срок последнего этапа процедуры несостоятельности для ООО «Борский коммерческий банк», которое более девяти лет назад осталось без лицензии из-за недостаточности капитала. Управляющему на завершение конкурсного производства дано полгода — до 21 августа 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее в вышестоящей инстанции устоялось решение по привлечению к субсидиарной ответственности шести бывших руководителей и главного акционера. Общая сумма претензий превысила 846 млн рублей.

Напомним, «Борский коммерческий банк» остался без лицензии в сентябре 2010 года, а в январе 2011 года он стал банкротом, попав под конкурсное производство. Помимо этого, топ-менеджер получил срок за преднамеренное банкротство.

На начало января 2020 года у банка, созданного в декабре 1990 года, были обязательства перед 818 кредиторами на сумму 965,545 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО было учреждено 12 физическими и юридическими лицами. Часть последних на сегодня ликвидирована. Более 60% доли принадлежало Николаю Хваткову, который фигурирует в числе лиц привлечённых к финансовой ответственности.

Следующее заседание по делу банка назначено на 20 августа.