Хабаровск, , 04:21 — REGNUM У рыбаков Дальнего Востока возникли проблемы с поставками рыбы в порты Китая в связи с коронавирусом.

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Как сообщил Интерфакс руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, работа рыбоперерабатывающих комбинатов КНР приостановлена из-за коронавируса. В этой связи минтаевая путина в ДФО может стать самой убыточной за 25 лет. На долю минтая приходится до 70% добычи рыбы на Дальнем Востоке.

Сейчас, по словам Савельева, транспортные суда простаивают в ожидании выгрузки сельди и минтая, доставленных из районов промысла, холодильные мощности на российском берегу не вмещают всю российскую рыбу. Если в ближайшие дни рыбокомбинаты КНР не возобновят работу, «длинные» контракты могут оказаться под угрозой срыва. В связи со сложившейся ситуацией цена тонны минтая упала до $ 1,4 тыс. и тренд на снижение продолжается.

Промысел минтая в Охотском море ведут более 100 судов. В среднем в ходе путины каждый год здесь добывается до 900 тыс. тонн минтая. Но сейчас улов просто некуда выгружать. Почти не осталось свободных холодильников во Владивостоке. Сырьё отгружается только в республику Корея. На внутренний рынок России поставки тоже ограничены — трейдеры уже приобрели крупные партии рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус существенно осложнил жизнь морякам во всём мире. Китайские же моряки просто теряют работу, поскольку многие страны закрыли границы для граждан КНР. В Китае, где всё ещё сохраняется эпидемия коронавируса, брошены на танкере «Патриот» моряки — дальневосточники.