Нижний Новгород, , 03:56 — REGNUM Суд по интеллектуальным правам 13 апреля 2020 года начнёт рассматривать иск АО «Арзамасский машиностроительный завод» из Нижегородской области к Александру Залдостанову, который наиболее известен как лидер байк-клуба «Ночные волки» «Хирург». Спор касается товарного знака — изображения волка с надписью, правовую охрану которого завод просит частично прекратить в связи с неиспользованием, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск завода, который среди прочей своей продукции производит бронетранспортные машины, гражданские автомобили семейства «Тигр», поступил в суд 20 февраля 2020 года. Иск подан к Залдастанову, как индивидуальному предпринимателю. Речь идёт «о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации №191 341 вследствие его неиспользования». Третьим лицом в дело привлекли Роспатент.

Данный товарный знак представляет собой изображение волка с соответствующей надписью и ранее правообладателем была ассоциация байкеров «Ночные волки», лидером которой является Залдостанов. Товарный знак может быть использован на транспортных средствах, защитной одежде, включая шлемы. Истец требует прекратить охрану лишь по линии транспортных средств, которая действует до 2029 года.

На сайте ассоциации байкеров уточняется, что товарный знак используется для отечественных мотоциклов «Волк», а завод ранее приглашали к сотрудничеству.