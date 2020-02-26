Пекин, , 03:55 — REGNUM Цены на свинину в Китае просели на прошедшей неделе в связи с падением спроса и ростом предложения на рынке, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

С 17 по 21 февраля средний индекс цен на свинину в 16 регионах страны уровня провинции, отслеживаемый Министерством сельского хозяйства КНР, составил 50,85 юаней (около $7,1) за килограмм, что на 0,7% ниже в недельном исчислении.

Падение цен произошло в связи с тем, что правительство Китая приняло ряд мер по улучшению поставок мяса на рынок, включая субсидии для фермеров, которые восстанавливают свое производство после эпидемии африканской чумы свиней. Также власти страны выпустили на рынок дополнительный объем замороженной свинины с госрезервов.

Напомним, что цены на свинину в Китае взлетели на 116% с января 2019 года, что привело к росту цен на пищевые продукты, а также росту индекса потребительских цен до максимума последних восьми лет.