Пекин, , 03:28 — REGNUM Рынок технологий Китая за 2019 год заключил более 484 тыс. контрактов на общую сумму свыше 2,24 трлн юаней (около $318,6 млрд), сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

Данные показатели оказались на 17,5% и 26,6% соответственно выше, чем годом ранее, сообщили в Министерстве науки и технологий Китая. Это ознаменовало рекордный для данного рынка объем транзакций, который впервые в истории превысил 2 трлн юаней.

Среди всех видов технологических контрактов, те, что связаны с технологическими услугами, обеспечили объем 1,24 трлн юаней, что на 28,9% больше, чем годом ранее. Контракты, связанные с технологическим развитием, передачей технологий и технологическими консультациями также значительно прибавили в объеме.

Среди всех технологий, новая энергетика и высокоэффективные технологии достигли сильнейшего роста — на уровне 82,7% по стоимости контрактов.