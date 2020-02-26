Пекин, , 03:10 — REGNUM Китайский производитель смартфонов Vivo представил новый аппарат с поддержкой сетей связи пятого поколения 5G, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

После того, как в марте 2019 года компания представила нишевый аппарат iQOO для юных пользователей, спустя почти год Vivo представляет iQOO 3, который поддерживает сети связи пятого поколения. Телефон оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 865.

Специальное мероприятие компании транслировалось онлайн на фоне вспышки нового коронавируса в Китае. Цена устройства будет начинаться от 3598 юаней ($512,73). Телефон обзаведется несколькими функциями, столь необходимыми киберспортсменам, дабы сделать их игровой опыт более позитивным.

Отметим, что в Китае начался бум 5G-смартфонов после того, как технология официально получила зеленый свет от китайского правительства в июне 2019 года. Порядка 13,77 млн таких устройств было отгружено в 2019 году, согласно данным Китайской академии технологий информации и связи (CAICT).