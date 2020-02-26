Владивосток, , 02:55 — REGNUM По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко «Приморский экологический оператор» и министерство ЖКХ должны сделать дополнительные контейнерные площадки в населённых пунктах и закупить спецтехнику для вывоза отходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На совещании в правительстве обсудили ход «мусорной» реформы. Кожемяко акцентировал, что в Приморье старт реформы по обращению с твёрдыми отходами практически провален.

«Региональным оператором не подготовлены маршруты сбора мусора, бездумно проведены конкурсы по выбору транспортных компаний, не созданы контейнерные площадки, не уточнена база абонентов — все это привело к справедливому недовольству жителей Приморья», — заявил Олег Кожемяко.

На данный момент в крае мусор вывозят 226 единиц спецтехники, из них 73 — во Владивостоке. Через месяц ожидается пополнение ещё 14 машин. При этом останется потребность как минимум еще в 20 автомашинах, а также 12,5 тыс. мусорных контейнерах.

Что касается квитанций за вывоз мусора, приморцы их получат в марте.

«Мы направим дополнительные средства на покупку техники, в том числе и для Владивостока, поможем муниципалитетам с оборудованием контейнерных площадок, сложности тут никакой нет. Но эту работу необходимо выполнить на местах как можно быстрее», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные операторы на Дону, направили на организацию системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами более 1,8 млрд рублей. Общая сумма инвестиций составит 6,6 млрд рублей.