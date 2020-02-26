Москва, , 02:45 — REGNUM Нефть на мировом рынке будет востребована по крайней мере в течение следующих двух десятилетий, 25 февраля заявил министр энергетики России Александр Новак в эфире «Право на справедливость» на Первом канале.

Новак отметил, что, по прогнозам, со временем спрос на углеводороды будет падать. По его словам, в РФ должны вырасти продажи электромобилей, которым потребуется энергия, вырабатываемая из ряда источников. Министр добавил, что этими источниками могут быть как углеводородное сырье, так и альтернативные — ветер и солнце.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Международный валютный фонд (МВФ) сделал прогноз, согласно которому к 2041 году может достигнуть максимального исторического значения.

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