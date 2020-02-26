Бербанк, США, , 02:15 — REGNUM Роберт Айгер передал руководство компанией The Walt Disney Company Бобу Чапеку. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба компании.

69-летний Айгер возглавил Disney в 2005 году. Его основными приоритетами на посту президента и главного исполнительного директора компании были развитие развлекательного сегмента, инновации и международная экспансия.

Как подчеркнул Айгер в опубликованном заявлении, в связи с достигнутыми успехами настоящий момент наиболее удобен для перехода руководства компанией к новому главе.

Для обеспечения успешной передачи дел Айгер до конца 2021 года будет курировать творческую деятельность компании.

Уже вступивший в должность главы The Walt Disney Company Чапек до этого 27 лет руководил развитием парков развлечений Disney по всему миру.

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