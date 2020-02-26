Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Отсутствие координации между странами в борьбе с новым коронавирусом негативно отразится на мировой экономике заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 25 февраля в интервью изданию The Wall Street Journal.

По словам главы МВФ, ситуацию необходимо воспринимать как человеческую трагедию, но при этом нужно помнить и об очень важных факторах стабильности и роста мировой экономики. Георгиева отметила, что в сегодняшней обстановке следует действовать в соответствии с четким планом. Она добавила, что радикальные ограничения могут серьезно навредить экономике как на уровне государств, так и на общемировом уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля основные индексы Уолл-стрит сильно упали из-за опасений перед эпидемией коронавируса COVID-19.

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