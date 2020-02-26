Рига, , 00:04 — REGNUM Внесены изменения в статью бюджета о Государственной поддержке и развитию сельского хозяйства, которые определяют общий размер дотаций латвийским фермерам в 8 720 490 евро, пишет портал tvnet.lv.

Министерство сельского хозяйства Латвии указывает, что 6 104 019 евро пойдут на поддержку животноводства, 880 937 евро — растениеводства, на развитие международного партнёрства 520 512, 384 782 евро — маркетинговые мероприятия, поддержка производства традиционных продуктов 482 274 и на финансирование ранее начатых проектов выделят 347 966 евро.

На 4570 евро в 2020 году вырастет поддержка генетического сбережения местных пород скота. 226 809 евро направлены на селекцию растений в связи с климатическими изменениями. От пчеловодства в пользу растениеводства отняли 64 939 евро.