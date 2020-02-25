Москва, , 23:31 — REGNUM Представитель Марий Эл в Совете Федерации, глава комитета по международным делам Константин Косачёв обратился к министру строительства и ЖКХ России Владимиру Якушеву в ходе «Открытого диалога». Косачёв пытался уточнить перспективы, которые связывают в республике с выделением дополнительных средств, как одному из регионов с низким уровнем социально-экономического развития. Сенатор напомнил, что перечень этих субъектов был определён ещё предыдущим составом правительства.

«Вы отлично знаете эту тему, поскольку являетесь куратором одного из этих регионов — Марий Эл. Спасибо большое, активно включились в эту работу. 20 августа были у нас в Йошкар-Оле, привезли с собой 14 министерств и ведомств. Работа закипела в пределах объявленных горизонтов: до 2024 года — плюс-минус 10 млрд. Подготовила республика свои индивидуальные планы, 13 министерств и ведомств эти планы согласовали, в декабре они были внесены в правительство. Всё замечательно, кроме того, что уже нынешним составом правительства, пользуясь вашей терминологией, «деньги были перенесены вправо», а не влево. То есть остаётся в два раза меньше ресурсов на реализацию этой программы. Вот по республике Марий Эл это 1 млрд рублей на 11 основных и 70 дополнительных мероприятий. Львиная доля из них по той тематике, которую мы сегодня обсуждаем. То есть сейчас получается, что всю эту работу многомесячную нужно переделывать сначала», — отметил Косачёв.

Он спросил министра, в чём причина: в действиях регионов, которые оказались несостоятельными и не смогли обосновать свои заявки, или «денег не хватает в бюджете Российской Федерации», или у правительства теперь какие-то другие планы по вопросу поддержки регионов с низким уровнем социально-экономического развития. Получается, что «зажглись, загорелись, поверили, а сейчас отброшены назад на исходные позиции.

«Да, действительно, я куратор Марий Эл. Как раз с ними отрабатывали все эти вопросы. Моя изначальная позиция была, что денежные средства нужно направлять на увеличение экономического потенциала. Вот в Марий Эл есть одна из серьезных проблема, которая тормозит бизнес, и бизнес убегает в соседние регионы. Очень высокие тарифы на электроэнергию. И первое, на что я обратил внимание, и мы сегодня должны сосредоточиться на этом и найти решение, решить задачу таким образом, чтобы тарифы стали соизмеримы с теми, которые в соседних республиках. Потому что в противном случае бизнес весь окончательно убежит туда…», пояснил министр.

Он добавил, что был ещё ряд направлений, где речь шла о развитии экономического потенциала.

«Мне кажется, что миллиард — это тоже немаленькие деньги для таких маленьких республик. Конечно, хотелось бы больше. Мне кажется, что в первую очередь мы должны показать, что этот миллиард действительно использован с умом, что мы получили хороший экономический эффект. Что команда Марий Эл совместно с Минстроем готова, если будут выделены дополнительные ресурсы, направить их как раз на получение экономического эффекта и увеличение экономического потенциала, а не потратить на ежедневные проблемы — их много: аварийка, дороги и так далее. Я всю программу пересмотрел… Вот докажем нашу жизнеспособность, и тогда будем иметь полное право идти к председателю правительства и доказывать: дайте нам ещё, мы отработаем, мало отработаем — но получим еще эффект. Вот начать с малого, а потом претендовать на большее», — подытожил Якушев.

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с Марий Эл в перечень регионов с низким уровнем развития входят Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Чувашия, Псковская область, Алтайский край, Калмыкия и Республика Алтай. Он был утверждён в июне 2019 года.

В начале февраля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что указанным регионом будет направлено 100 млрд рублей на реализацию программ развития. Он добавил, что решение о выделении 50 млрд рублей уже принято. На втором этапе регионы получат ещё 50 млрд рублей. Однако Хуснуллин уточнил, что в настоящее время у регионов запрошены программы о целевом использовании этих средств, проектно-сметная документация по планируемым мероприятиям, а также сроки реализации. Только после изучения всех проектов средства будут выделены.