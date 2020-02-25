Вашингтон, 25 февраля 2020, 22:51 — REGNUM Федеральное управление авиации США (FAA) советует авиакомпаниям не торопиться с возвращением на линии лайнера Boeing 737 Max, 25 февраля сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению FAA, авиакомпаниям надо провести тщательные проверки композитных панелей лайнера, которые являются второй крупной проблемой после изъянов в программном обеспечении.
Напомним, Boeing 737 Max был запрещен к полетам во всем мире после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии 2019 года, причиной которых стали неисправности лайнера.
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