Нижний Новгород, , 21:57 — REGNUM Компания сына бывшего генерального прокурора России Артёма Чайки 3S Group может построить микрорайон в Нижнем Новгороде. В настоящее время ООО «Три эс новый город» привлечено к разбирательству в споре между администрацией города и ООО «РК-Проект». По данным «Коммерсантъ-Приволжье», с февраля «Три эс новый город» принадлежит структуре 3S Group. Впрочем, ни в компании, ни в мэрии эту информацию не прокомментировали.

Уточняется, что участок на Московском шоссе, где планируется строительство микрорайона, в 2014 году взяло в аренду ООО «Минора Лайф», связанное с «СУ-155». Однако в 2016 году ООО было признано банкротом. Согласно материалам арбитражного суда, «РК-Проект» переуступила право аренды до 2021 года структуре 3S Group. В настоящее время администрация Нижнего Новгорода расторгает договор с компанией «РК-Проект», поскольку арендатор — ООО «Минора Лайф» — не освоил земельный участок. Источники издания утверждают, что 3S Group планируют застроить участок площадью около 450 тыс. кв метров, где может разместиться целый микрорайон, и с этой целью компания обратилась в администрацию Нижнего Новгорода с просьбой продлить право аренды ещё на пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, компания СУ-155, в состав которой входили более 80 промышленных предприятий и строительных организаций, была одним из крупнейших застройщиков России. 8 февраля 2015 года Минэкономики РФ включило СУ-155 в список системообразующих организаций страны. Однако уже в конце 2015 года компания оказалась на грани краха, и банк «Российский капитал» взял на себя обязательства завершить ее незаконченные проекты. В регионе пострадавшими от деятельности «дочек» компании считались около 2 тыс. человек. Последний дом, который должна была построить СУ-155, сдали в январе 2018 года, благодаря участию в завершении строительства банка «Российский капитал».

В апреле 2018 года Арбитражный суд Московской области признал застройщика СУ-155 банкротом. В отношении экс-главы компании Александра Мещерякова с 2015 года возбуждено несколько уголовных дел.