Милан, Италия, , 21:52 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини во вторник, 25 февраля, представил комплекс мер по борьбе с последствиями коронавируса.

В частности, политик предложил временно приостановить занятия в школах, но одновременно с этим продлить учебный год.

Среди «экономических» предложений Сальвини — выделить 10 млрд евро на компенсацию убытков предприятиям страны, прежде всего работающих в сферах сельского хозяйства и туризма, причем половину этих средств, отметил политик, должны получить малые и средние предприятия.

По данным властей, к настоящему моменту заболели 322 человека, умерли — 11. Больше всего погибших и заболевших — в регионе Ломбардия (Милан). Также заболевшие есть в Венето (Венеция), Эмилье-Романье (Болонья), Пьемонте (Турин), Лацио (Рим), Лигурии (Генуя), на Сицилии, а также в небольшом северном регионе Альто-Адидже.

В населенных пунктах, где были зафиксированы случаи коронавируса, приостановлено проведение публичных мероприятий, не работают школы, местных жителей просят по возможности оставаться дома.