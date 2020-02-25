Милан, Италия, , 21:44 — REGNUM Экономика Италии может потерять от 0,5% до 1% ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса, передает Mediaset во вторник, 25 февраля, со ссылкой на заявления экспертов национальной конфедерации промышленников.

Особенно серьезными могут стать последствия для таких отраслей, как туризм, общественное питание, развлечения и розничная торговля.

К примеру, посещаемость кинотеатров страны в последние дни снизилась на 44% в сравнении с показателями недельной давности, отмечают эксперты. Падение итальянских котировок на миланской бирже составило в понедельник 5,4%. Отменены, перенесены или остановлены сразу несколько крупных мероприятий, среди которых — карнавал в Венеции и неделя моды в Милане.

По данным властей, к настоящему моменту заболели 322 человека, погибли — 11. Больше всего погибших и заболевших — в регионе Ломбардия (Милан). Также вспышки вируса были зафиксированы в Венето (Венеция), Эмилье-Романье (Болонья), Пьемонте (Турин), Лацио (Рим), Лигурии (Генуя), на Сицилии, а также в небольшом северном регионе Альто-Адидже.

В населенных пунктах, где были зафиксированы случаи коронавируса, приостановлено проведение публичных мероприятий, не работают школы, местных жителей просят по возможности оставаться дома.