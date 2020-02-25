Красноярск, , 21:15 — REGNUM Из-за введения режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в Красноярске работает глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая возглавила внушительный десант федеральных чиновников. Главный государственный экологический инспектор РФ обсудила с губернатором Красноярского края Александром Уссом неблагоприятную экологическую обстановку.

Красноярск возглавил обновленную версию мирового рейтинга городов с самым загрязнённым воздухом по версии Air Visual, что вызвало серьезный общественный резонанс. Режим НМУ региональные власти вводили в городе с 14 по 18 февраля, до этого — на три дня в январе и декабре, еще на сутки — в ноябре.

На пресс-конференции Светлана Радионова заявила, что сегодня ситуация с загрязнением воздуха в Красноярске серьезнее, чем в остальных 11 городах, вошедших в федеральный проект «Чистый воздух». С учётом того, что экологическое законодательство несовершенно, по итогам визита в Красноярск она намерена сформировать конкретные предложения к Минприроды. Все они будут переданы в министерство в виде скомпонованного проекта нормативного документа.

Сейчас проблема с выбросами не решена, поскольку найти реальный корень проблемы — дело непростое. В Красноярске масса источников выбросов, включая алюминиевый и металлургический заводы, угольные котельные, автотранспорт и многое другое. Представители некоторых красноярских заводов отказались отвечать на вопросы главы контрольного ведомства. Главе региона Александру Уссу оставалось лишь сетовать на то, что «дышит одним воздухом с жителями города», которые, к слову, массово жалуются на ухудшение самочувствия и призывают обратить внимание на проблему знаменитостей — от Дудя до Греты Тунберг.

Помимо встречи с представителями предприятий, глава Росприроднадзора встретилась с общественностью и экоактивистами. По их словам, руководители предприятий, загрязняющих воздух, в Красноярске не живут, поэтому личного интереса к созданию благоприятных условий в городе не испытывают.

После двухчасового разговора Радионовой с общественниками буря, разразившаяся в Красноярске, поутихла. На непростой дискуссии с горожанами глава Росприроднадзора дала понять: люди не брошены, проблема вредных выбросов в атмосферу будет решена. Выходом из сложившейся ситуации может стать предложение к промышленным компаниям региона установить на производстве анализаторы воздуха и систему фильтрации.

Между тем без участия местных промышленных гигантов проблему смога в городе решить невозможно. То, насколько активно производственники пойдут навстречу требованиям населения и федеральных властей, покажет, кто из них действительно заинтересован в улучшения экологической обстановки в городе.