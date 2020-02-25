Бишкек, , 21:13 — REGNUM В 2019 году объем взаимной торговли Киргизии с другими странами-участниками Евразийского экономического союза на $2 млрд 636,7 млн (171 млрд 178 млн рублей), что по сравнению 2018 годом меньше на 5,9%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

В общем объеме товарооборота республики на взаимную торговлю с государствами-членами ЕАЭС пришлось 38,4%, в том числе в экспорте — 31,6%, в импорте — 41,1%.

Из государств-членов Евразийского альянса наибольшая доля взаимной торговли республики пришлась на Россию — 61,9% и на Казахстан — 35,9%.

В экспортных поставках основную долю занимает Казахстан — 54,4% и Россия — 43,6%. На Белоруссию пришлось 2% поставок.

В импортных поступлениях 67,6% занимает Россия, 30,3% — Казахстан, 2,1% — Белоруссия.

С Арменией в 2019 году происходили незначительные импортные операции на сумму $551,9 тысяч (35,8 млн рублей) и экспортные поставки на сумму $94 тысячи (6,1 млн рублей).