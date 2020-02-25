Рига, , 20:39 — REGNUM План национального развития Латвии (NAP) выполнен всего на 61%, цели поставленные в отношении демографии и снижения социального неравенства недостигнуты. Об этом пишет портал LSM о ссылкой на данные межведомственного координационного Центра.

Журналисты напоминают, что в принятом шесть лет назад NAP декларировалось снижение индекса социального неравенства ниже 5 пунктов, однако и сегодня этот показатель составляет 6,5 пункта, поэтому можно говорить, что цель недостигнута, а принятые и принимаемые меры неэффективны.

Планировалось также, что в стране будет существенно сокращён темп вымирания. Отрицательный баланс между смертностью и рождаемостью шесть лет назад составлял около 10 000 человек в год. В плане было указано, что к 2020 году эта цифра составит 5 000 человек. Однако, население Латвии по-прежнему убывает со скоростью 10 000 человек в год.

Успехи достигнуты в отношении темпов роста ВВП. Планировалось, что к 2020 году размер валового внутреннего продукта Латвии к среднеевропейскому показателю составит 57%, а удалось достичь 69%. В среднем показатель выполнения NAP колеблется на отметке в 61%.