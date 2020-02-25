Вильнюс, , 20:10 — REGNUM Литовские туристы, которые купили туры в Китай или Северную Италию, но боятся заразиться коронавирусом, могут от них отказаться и потребовать возвращения всей стоимости у туроператоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 февраля. Об этом официально объявила литовская служба защиты потребителей.

При этом клиенты не должны платить установленную в договоре плату за внезапный отказ от путешествия. Такое правило вступает в силу автоматически после официального призыва МИД Литвы не посещать регионы, в которых зафиксированы вспышки коронавируса, подчёркивает ведомство.