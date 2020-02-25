Курган, 25 февраля 2020, 19:56 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным федеральным министерствам найти пути решения проблемы высоких тарифов на электроэнергию для предприятий Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Михаил Мишустин отметил, что для населения Курганской области стоимость электроэнергии ниже, чем в большинстве других регионов России, а для предпринимателей она выше намного, если сравнивать стоимость в среднем по стране.
Михаил Мишустин на заседании совета по стратегическому развитию Курганской области сообщил, что уже дал поручение Федеральной антимонопольной службе, Минэнерго и Минэкономразвития ещё раз проанализировать формирование энерготарифа в Курганской области. Координация данной работы поручена вице-премьеру Юрию Борисову.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин отметил, что размер тарифов на электроэнергию для предприятий является основной темой для всех регионов России.
Напомним, в Зауралье региональное правительство и одна из энергетических компаний с декабря 2019 года пребывают в конфликте по поводу размеров тарифов на электроэнергию.
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