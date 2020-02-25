Курган, , 19:56 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным федеральным министерствам найти пути решения проблемы высоких тарифов на электроэнергию для предприятий Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Михаил Мишустин отметил, что для населения Курганской области стоимость электроэнергии ниже, чем в большинстве других регионов России, а для предпринимателей она выше намного, если сравнивать стоимость в среднем по стране.

«Здесь есть, конечно, и субъективные, и объективные факторы. В этой теме нам необходимо разобраться детально. Считаю, что её нужно обсуждать очень серьёзно и открыто. Прежде всего — с региональными властями», — отметил премьер-министр РФ.

Михаил Мишустин на заседании совета по стратегическому развитию Курганской области сообщил, что уже дал поручение Федеральной антимонопольной службе, Минэнерго и Минэкономразвития ещё раз проанализировать формирование энерготарифа в Курганской области. Координация данной работы поручена вице-премьеру Юрию Борисову.

«Я думаю, в ближайшие две недели мы должны прийти к конкретным решениям и постараться эту проблему каким-то образом закрыть», — подытожил Михаил Мишустин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин отметил, что размер тарифов на электроэнергию для предприятий является основной темой для всех регионов России.

«Бизнес заинтересован, чтобы тарифы были как можно ниже, поставщики хотят с прибылью работать, получать экономически обоснованную плату. У каждого свои аргументы. Нам нужно серьёзно поговорить обо всех вопросах, которые накопились, и найти оптимальный баланс. Вот что важно», — заявил Михаил Мишустин.

Напомним, в Зауралье региональное правительство и одна из энергетических компаний с декабря 2019 года пребывают в конфликте по поводу размеров тарифов на электроэнергию.

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