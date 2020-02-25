Ярославль, , 19:34 — REGNUM Ярославский областной союз садоводческих, огороднических некоммерческих объединений предлагает распространить проект консолидации и реконструкции электрических сетей садоводств на всю Россию. Об этом сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на обращение садоводов, направленное в министерство энергетики РФ.

Модернизация сетей в Ярославской области АО «ЯрЭСК»

«В рамках данного проекта АО «Ярославская электросетевая компания» (ЯрЭСК), решая социальную региональную задачу, поэтапно принимает на свой баланс электрические сети СНТ, ремонтирует их, обеспечивая надежное и качественное электроснабжение, а также прозрачные расчеты за электроэнергию. За шесть лет на баланс АО «Ярославская электросетевая компания» приняты 533 км электрических сетей и 64 трансформаторные подстанции от 145 СНТ из 430 входящих в Областной союз» — отмечается в тексте обращения в Минэнерго.

Александр Минькин (слева) и Игорь Шарошихин АО «ЯрЭСК»

Как ранее сообщало ИА REGNUM АО «ЯрЭСК» принимает участие в конкурсе Министерства энергетики на звание лучшей социально ориентированной компании 2020 года.

«Мы написали письмо в адрес конкурсной комиссии, обратились с просьбой, чтобы признать эту компанию лучшей. В вопросе консолидации сетей мы стали делать это первыми в стране. Работа шла в два этапа. Первый — это передача сетей на баланс «ЯрЭСК». Второй — система умных счетчиков. После того, как установили умные счетчики, садоводы переходят на прямые договоры со сбытовой компанией. Ранее садовод, помимо тарифа, оплачивал еще и n-ое количество потерь (включая воровство электроэнергии), то с умными счетчиками это пропадает. Теперь он платит только по тарифу, установленному областным департаментом, и больше ни копейки. Конечно, все с удовольствием устанавливают», — пояснил председатель правления Ярославского областного союза садоводческих, огороднических некоммерческих объединений Александр Минькин.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в самой «Ярославской электросетевой компании», они готовы делиться опытом по работе со старыми электросетями садоводств.

«Качественное снабжение электроэнергией садоводческих товариществ — это тема общая для всей России. В свое время в 60−80-е годы садоводства создавались на базе промышленных предприятий, инфраструктура была за счет заводов. И вот уже около 30 лет люди вынуждены за свой счет содержать это советское наследие. А ведь садоводства расширялись, проблемы технического состояния, надежности и уровня напряжения — они накапливались годами. Садоводы — дискриминируемая категория в плане тарифного регулирования. Они, оплачивая по полному тарифу электроэнергию, до конца услугу не получают. До ввода в дом специализированная организация электроэнергию не доставляет. И мы эту проблему помогаем решать. Хотелось бы, чтобы подобный опыт был распространен по всей России. Мы готовы поделиться своими наработками с другими субъектами федерации. Для того, чтобы помочь людям с небольшим достатком, обеспечить им комфортные условия проживания», — рассказал генеральный директор АО «ЯрЭСК» Игорь Шарошихин.

Сети в Ярославских СНТ АО «ЯрЭСК»

Как следует из данных статистики, проблема электрических сетей в садоводческих товариществах касается 200−250 тысяч жителей Ярославской области, которые проводят лето в своих СНТ.

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