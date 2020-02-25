Кишинёв, , 18:44 — REGNUM Молдавия и Венгрия готовят к подписанию политический документ о стратегическом партнерстве. Как предает ИА REGNUM, документ подпишут президент Молдавии Игорь Додон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визита Орбана в Кишинев в марте этого года.

Подготовка документа обсуждалась в ходе визита в Будапешт главы МИД Молдавии Аурелиу Чокоя. В ходе его встреч с венгерскими чиновниками говорили о «новых перспективах» в отношениях двух стран и о том, что эти отношения будут «привилегированными».

При это Чокой подчеркнул, что Будапешт всячески поддерживает «европейскую интеграцию» Молдавии. А «евроинтеграция» остается первостепенной внешнеполитической целью Кишинева.

Молдавия и Венгрия также договорились укреплять и торгово-экономические связи. Так, стороны решили, что 14 и 15 мая 2020 года в Кишиневе пройдет заседание Молдавско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству, которое также откроет новые направления взаимодействия. Кроме того, будет организован молдавско-венгерский бизнес-форум.