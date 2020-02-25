Калининград, , 18:42 — REGNUM Стартовало авиасообщение из Самары в Калининград и обратно, сообщает сегодня, 25 февраля, пресс-служба правительства Калининградской области. Первый рейс из Самары приземлился в аэропорту «Храброво» 24 февраля ночью.

В зимний сезон рейс будет осуществляться раз в неделю по пятницам, маршрут обеспечивает авиакомпания «РусЛайн». На субсидии маршрута из регионального бюджета предусмотрено выделить 19 млн рублей. Ещё 7 млн рублей будет выделено в виде субсидий для маршрута Псков-Калининград-Псков. Его планируется запустить с 1 апреля 2020 года. Полёты будут осуществляться два раза в неделю.