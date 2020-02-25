Москва, , 18:40 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России увеличило квоту на поставки в страну помидоров из Турции со 150 тысяч до 200 тысяч тонн. Соответствующий приказ ведомства размещён 25 февраля на официальном портале правовых актов.

Эмбарго на поставки в Россию ряда продукции из Турции, включая важнейшие для экспорта этой страны томаты, было введено после атаки турецких ВВС на российский самолёт Су-24 в Сирии в ноябре 2015 года.

Весной 2018 года Россия разрешила поставки томатов всем турецким экспортёрам. При этом была введена общая квота на поставки в размере 50 тысяч тонн, которая затем последовательно повышалась.