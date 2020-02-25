Тегеран, , 19:08 — REGNUM 24 февраля Исламская Республика Иран (ИРИ) установила третью морскую платформу газового месторождения «Южный Парс» в Персидском заливе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 25 февраля.

По сообщению новостного агентства, ожидаемая суточная мощность добычи природного газа составляет 14,2 млн куб. м. Основная платформа А13 является третьей морской платформой в фазе 13 газового месторождения «Южный Парс», которая была установлена на газовом блоке.

Гигантская конструкция, наряду со вспомогательной платформой C13, была загружена на 98% на судно 124FLB иранской морской промышленной компании (SADRA) с использованием метода Push and Pull.

Руководитель проекта разработки 13-й очереди Южно-Парсского газового месторождения Паям Мотамедуказал на одновременный перенос этих двух платформ в Персидский залив и отметил: «Эта затруднительная операция была осуществлена после улучшения климатических условий на море при полном соблюдении принципов безопасности с целью ускорения плана добычи природного газа со второй очереди 13-й очереди Южно-Парсского газового месторождения».

Мотамед также отметил, что последняя платформа этой очереди будет установлена в ближайшие дни, и заявил: «Как только эта платформа будет введена в эксплуатацию, 28 миллионов кубометров газа будут добавлены к производственной мощности природного газа с месторождения Южный Парс, объем которого составляет половину номинальной производственной мощности, определенной для разработки фазы 13 месторождения».

План развития 13-й очереди газоконденсатного месторождения Южный Парс был разработан с целью обеспечения суточной добычи 56 миллионов кубометров природного газа, 75 тысяч баррелей газовых конденсатов и 40 тонн серы.