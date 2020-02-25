Тегеран, , 19:04 — REGNUM 24 февраля министр нефти Исламской Республики Иран (ИРИ) Биджан Намдар Зангане заявил, что государство примет участие в предстоящем заседании Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое состоится в марте 2020 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 25 февраля.

После встречи с ректорами университетов Зангане также отметил, что накануне мероприятия был осуществлён запуск платформы А фазы 13 газового месторождения «Южный Парс», которая также является последней в данном месторождении. Кроме того, ожидается, что к концу года будет установлена ещё одна платформа. По словам министра, по окончании полного запуска последней платформы 13-й очереди газового месторождения будет завершён монтаж всех 27 фаз.

Зангане не обошёл стороной вспышку коронавируса в некоторых странах мира, отметив, что распространение этого смертельного вируса является основной причиной колебаний цен на нефть на мировом рынке.

Он также напомнил о своем недавнем телефонном разговоре с министром энергетики России Александром Новаком и заявил: «Министр энергетики России считает, что дальнейшее сокращение добычи нефти не является необходимым до мартовской встречи ОПЕК».