Бишкек, , 18:26 — REGNUM Власти Киргизии намерены вернуть китайскому инвестору 41,4 млн рублей, вложенные им на возмещение потерь сельхозпроизводства на землю, выделенную под индустриальный торгово-логистический комплекс. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В правительстве отмечают, что запуск проекта индустриального торгово-логистического комплекса должна была способствовать развитию экономики Нарынской области и страны в целом — за счет активизации трансграничного сотрудничества с соседним Китаем, но проект пришлось закрыть по требованию части жителей Ат-Башинского района.

Также подчеркивается, что митинги сельчан и последовавшая за этим отмена проекта строительства логистического центра привели к невозможности реализации ряда других перспективных проектов.

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