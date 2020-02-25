Ашхабад, , 18:21 — REGNUM В ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Туркмении за неделю туркменским предприятиям удалось заключить с зарубежными бизнесменами 42 соглашения на общую сумму $65 млн 141 тысячу (4 млрд 188 млн рублей), передает «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах приняли представители деловых кругов России, Узбекистана, Киргизии, Афганистана, Сербии, Эстонии, Великобритании, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Иностранные предприниматели заключили контракты на приобретение произведенных в Туркмении нефтяного кокса, базового масла, бензина, технической серы, полиэтилена, пластиковой тары, хлопчатобумажной пряжи, мебельной ваты и экстракта солодкового корня.