Пекин, , 18:19 — REGNUM По мере сокращения масштабов охватившей Китай эпидемии вирусной пневмонии центральными властями принимаются меры по активизации экономической и производственной деятельности в стране. В большинстве регионов, за исключением инфекционного очага в провинции Хубэй, в массовом порядке уже возобновляется работа предприятий, сообщает 25 февраля Синьхуа со ссылкой на руководящий документ, подготовленный Госсоветом КНР.

В документе предложен ряд первоочередных шагов по содействию трудоустройству выпускников профессиональных училищ, а также рабочих-мигрантов, прибывающих в города из сельской местности. Также предусматривается упрощенный режим оказания финансовой поддержки микро-, малым и средним предприятиям, а также самозанятым гражданам.