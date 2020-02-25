Москва, , 18:12 — REGNUM Действия Центрального банка РФ, направленные на снижение инфляции, приводят к избыточно жёсткой монетарной политике, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в Конституцию РФ хотят внести поправки, которые обяжут Центральный банк создавать в РФ условия для экономического роста.

«В рамках своей компетенции ЦБ может, пожалуй, понизить ключевую ставку, что является временным решением для обеспечения экономического роста, — сказал Григорьев. — За отсутствием проблем с ликвидностью ЦБ наблюдает и так. Приверженность же идеологии «инфляционного таргетирования» может вести к избыточно жёсткой монетарной политике. И это при том, что до сих пор не было найдено ни одного эмпирического подтверждения тому, что снижение инфляции способствует повышению экономического роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что Центральный банк может участвовать в улучшении условий экономического роста и без внесения специальных поправок в Конституцию России.

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