Москва, 25 февраля 2020, 18:12 — REGNUM Действия Центрального банка РФ, направленные на снижение инфляции, приводят к избыточно жёсткой монетарной политике, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в Конституцию РФ хотят внести поправки, которые обяжут Центральный банк создавать в РФ условия для экономического роста.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что Центральный банк может участвовать в улучшении условий экономического роста и без внесения специальных поправок в Конституцию России.
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