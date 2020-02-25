Душанбе, , 18:02 — REGNUM Общий размер задолженности Национального банка Таджикистана (НБТ) перед различными международными финансовыми организациями и отдельными странами на начало 2020 года составил порядка 37,2 млн долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (65,6 млн долл.) меньше на 28,4 млн долл.

По данным министерства финансов Таджикистана, на обслуживание основного долга НБТ направил порядка 21 млн долл. На выплату процентных ставок было потрачено 7,5 млн долл.

Отмечается, что на начало 2019 года Нацбанк страны задолжал Международному валютному фонду 56,2 млн долл. При этом за прошедший 2019 год объём долга снизился до 30,6 млн долл.

На сегодняшний день долг НБТ перед правительством КНР и Исламским банком развития составляет 4 млн долл. и 2,5 млн долл. соответственно.