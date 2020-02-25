Симферополь, , 18:01 — REGNUM С начала 2020 года объём экспорта продукции сельского хозяйства Крыма превысил 130,5 млн рублей. Об этом на своей странице в Facebook 25 февраля сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«С начала 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Республики Крым, как собственного производства, так и с учётом перевалки, составил 2,06 млн долларов. Основными импортерами крымской продукции стали Украина и Абхазия», — отметил Рюмшин.

По его словам, республика уже выполнила треть годового плана по экспорту.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году, по данным чиновников, Крым перевыполнил план по экспорту сельскохозяйственной продукции более чем в два раза, заработав в бюджет более 14 млн долларов США.

Об этом: Крым перевыполнил план по экспорту сельхозпродукции более, чем в два раза