Москва, , 17:57 — REGNUM Идея о том, что Банк России по Конституции будет обязан обеспечить в РФ условия для экономического роста, выглядит очень противоречиво, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу.

«Эта идея выглядит противоречиво. Допустим, мы обяжем Минфин, ЦБ и кого угодно ещё «обеспечить условия для экономического роста», но что под этим будет подразумеваться? — поинтересовался Григорьев. — Какие меры, какие темпы, какие проценты? И главное, кто будет оценивать достижение этих показателей? Ускорение роста российской экономики возможно лишь при смене всей экономической политики государства».

Как полагает Григорьев, если отказаться от правового идеализма, то станет понятно, что внесение поправок в Конституцию едва ли решит проблемы российской экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению профессора Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Бориса Кагарлицкого, если в Конституцию РФ внести пункт, который будет обязывать Центральный банк обеспечивать условия для экономического роста, то никакого роста страна всё равно не получит.

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