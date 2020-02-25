Москва, 25 февраля 2020, 17:57 — REGNUM Идея о том, что Банк России по Конституции будет обязан обеспечить в РФ условия для экономического роста, выглядит очень противоречиво, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу.
Как полагает Григорьев, если отказаться от правового идеализма, то станет понятно, что внесение поправок в Конституцию едва ли решит проблемы российской экономики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению профессора Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Бориса Кагарлицкого, если в Конституцию РФ внести пункт, который будет обязывать Центральный банк обеспечивать условия для экономического роста, то никакого роста страна всё равно не получит.
Читайте ранее в этом сюжете: Независимость ЦБ РФ, прописанная в Конституции, не влияет ни на что?