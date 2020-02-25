Бишкек, , 17:55 — REGNUM Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел рабочее совещание, посвященное проблеме ухудшающейся экологической ситуации в столице Киргизии и регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 25 февраля.

Участие в заседании приняли чиновники госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства и мэрии Бишкека, а также представители компании «Газпром Кыргызстан»

Глава правительства подчеркнул, что по данным национального статистического комитета, за последние годы в Киргизии выбросы вредных веществ в воздух увеличились в два раза.

При этом, по его словам, основными причинами загрязнения воздуха стали выбросы вредных веществ от автомобилей, отопление домов частного сектора углем, сжигание мусора и деятельности столичной теплоэлектроцентрали.

Участники обсуждения отметили необходимость развития в стране рынка газомоторного топлива, перевода котельных на природный газ и повышения экологических требований к качеству автомобильного топлива.

Для улучшения состояния экологии в Бишкеке они предложили перевести транспорт, находящийся на балансе государства и муниципалитета, на использование природного газа в качестве топлива. При этом было отмечено, что такая мера обеспечит соответствующую экономию бюджета и уменьшит выбросы в атмосферу более чем в два раза.

По итогам совещания премьер-министр поручил госорганам разработать пошаговый план мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива и план-график перевода котельных «Бишкектеплоэнерго», «Кыргызтеплоэнерго» на природный газ, а также реализовать пилотный проект по переводу котельной города Кант на голубое топливо.

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