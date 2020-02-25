Мадрид, , 17:54 — REGNUM Испанские фермеры вновь вышли на акцию протеста, требуя введения справедливых цен на свою продукцию, сообщает 25 февраля испанская пресса.

Участники акции, проходящей в провинции Севилья, пригнали несколько тысяч тракторов, которыми перекрыли четыре из пяти главных автомагистралей провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты фермеров начались в различных регионах Испании с конца января. Они считают крайне низкими закупочные цены на свою продукцию, недовольны пошлинами, введёнными на неё в США, требуют навести порядок среди перекупщиков и пересмотреть торговые соглашения с другими странами, если они наносят ущерб местным производителям.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в Индии: погибли четыре человека