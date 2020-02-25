Москва, 25 февраля 2020, 17:54 — REGNUM Последние пять лет Центральный банк и Минфин придерживаются одинаковой политики, и никакого противоречия между этими ведомствами не просматривается, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
И никакого противоречия между этими ведомствами, как полагает Григорьев, пока не видно.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ в настоящее время активно обсуждается возможность внесения в Конституцию поправок, предусматривающих наделение Банка России дополнительными обязательствами.
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