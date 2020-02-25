Москва, , 17:54 — REGNUM Последние пять лет Центральный банк и Минфин придерживаются одинаковой политики, и никакого противоречия между этими ведомствами не просматривается, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Формальная зависимость или независимость Банка России, прописанная в Конституции, ни на что не влияет, — сказал эксперт. — Хотя надо отметить, что с конца 1970-х во всём мире стала подчёркиваться возможность ЦБ быть своеобразным гарантом спокойствия, страхуя от непомерных государственных расходов в случае прихода к власти популистских политиков и правительств. Однако в России последние лет пять и ЦБ, и Минфин придерживаются подхода «макроэкономической стабильности» — сбалансированный/профицитный бюджет, низкий госдолг, борьба с инфляцией».

И никакого противоречия между этими ведомствами, как полагает Григорьев, пока не видно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ в настоящее время активно обсуждается возможность внесения в Конституцию поправок, предусматривающих наделение Банка России дополнительными обязательствами.

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