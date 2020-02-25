Нью-Йорк, США, , 17:46 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по росту ВВП стран «Группы двадцати» в 2020 году с 2,6% до 2,4%. Об этом говорится в распространённом 25 февраля пресс-релизе агентства.

Прогноз Moody's по росту ВВП Китая в 2020 году также понижен — с прежних 5,8% до 5,2%.

В соответствии с текущим прогнозом аналитики агентства полагают, что в первом квартале года вспышка коронавируса ещё будет оказывать негативное влияние на темпы роста глобальной экономики, а во втором квартале экономическая ситуация начнёт стабилизироваться.

Напомним, ранее сегодня директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила, что МВФ может понизить свой прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году с 3,3% до 3,2% в связи со вспышкой коронавируса в Италии.

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