Симферополь, 25 февраля 2020, 17:50 — REGNUM В симферопольском парке им. Гагарина и вдоль набережной реки Салгир высадят молодые ивы. Об этом 25 февраля журналистам сообщила заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Город» Юлия Елисеева.
Также, по её словам, возле входа в парк со стороны улицы Павленко запланирована высадка гималайского кедра и пихты, можжевельников казацких и слив Писсарди.
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года жители Симферополя были возмущены вырубкой деревьев в главном парке города, подозревая, что растения здоровы, а чиновники таким образом «осваивают» в свою пользу бюджетные деньги.
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