Симферополь, , 17:50 — REGNUM В симферопольском парке им. Гагарина и вдоль набережной реки Салгир высадят молодые ивы. Об этом 25 февраля журналистам сообщила заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Город» Юлия Елисеева.

«От моста на улице Толстого до моста, ведущего к мемориалу Вечный огонь в районе улицы Павленко, высадят 70 саженцев ив», — отметила специалист.

Также, по её словам, возле входа в парк со стороны улицы Павленко запланирована высадка гималайского кедра и пихты, можжевельников казацких и слив Писсарди.

«Всего на набережной должно появиться около 1,4 тыс новых деревьев», — добавила Елисеева.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года жители Симферополя были возмущены вырубкой деревьев в главном парке города, подозревая, что растения здоровы, а чиновники таким образом «осваивают» в свою пользу бюджетные деньги.

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