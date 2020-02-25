Ростов-на-Дону, , 17:16 — REGNUM На застройку территории закрытого в декабре 2017 года аэропорта в Ростове-на-Дону уйдёт 20 лет. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, к 2040 году на территории закрытой на проспекте Шолохова воздушной гавани появится 1,6 млн квадратных метров жилья. Масштабный проект реализуют в три этапа. Заключительный этап начнётся, как предполагают власти, в 2035 году. Дома обещают построить европейского уровня.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону власти планируют создать новый микрорайон уже не первый год. Донской губернатор Василий Голубев отмечал, что здания и многоквартирные дома здесь должны быть не выше 12 этажей. К реализации проекта городские власти допустили компанию «Аэро-Сити» (дочерняя компания ГК «Ренова» Виктора Вексельберга). Однако проект пока не был представлен.

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