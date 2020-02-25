Курган, 25 февраля 2020, 17:09 — REGNUM В Курганской области к 2024 году безработица должна пойти в минус. Это следует из представленной главой Минфина РФ Антоном Силуановым индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 годы на совещании в Кургане 25 февраля 2020 года.
Силуанов доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который вёл совещание, что в Курганской области уровень безработицы составляет 8%.
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