Курган, , 17:09 — REGNUM В Курганской области к 2024 году безработица должна пойти в минус. Это следует из представленной главой Минфина РФ Антоном Силуановым индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 годы на совещании в Кургане 25 февраля 2020 года.

Силуанов доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который вёл совещание, что в Курганской области уровень безработицы составляет 8%.

«Напомню, что по Российской Федерации этот показатель составляет 4,6%. То есть мы видим, что достаточно много людей не имеют работы, программа должна ответить и на этот вопрос. За пять лет планируется создать около 10 тысяч новых рабочих мест и примерно на 10% снизить количество безработных граждан», — заявил глава Минфина России, представляя программу.

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