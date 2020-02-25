Майкоп, , 17:08 — REGNUM Строгого исполнения дорожных карт по всем национальным проектам потребовал от подчинённых глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в ходе планёрного совещания 25 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики. Обсуждение хода реализации нацпроектов вошло в число основных вопросов совещания — о результатах доложил премьер-министр РА Александр Наролин.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал от подчинённых строгого исполнения всех дорожных карт. В том числе глава республики потребовал завершить работы по проектно-сметной документации для реконструкции школ искусств региона. За три года на эти цели в регионе будет направлено более 380 млн рублей, в том числе в 2020 году — 167 млн рублей. На эти деньги планируется реконструировать четыре школы, в Майкопе, в Красногвардейском и Майкопском районах. Также глава региона отдал поручения по благоустройству комфортной городской среды, комплексному развитию сельских территорий, дорожному строительству.

«Каждый национальный проект предусматривает конкретные мероприятия, которые должны повлиять на качество жизни населения. Для этого выделяются существенные средства из федерального и регионального бюджетов. Необходимо принять все меры для их эффективного и своевременного освоения. Необходимо строго следовать дорожным картам по каждому нацпроекту. Нарушение сроков недопустимо. Важно предусматривать и предупреждать все негативные факторы, чтобы работы проводить в плановом порядке, а по возможности и с опережением графика», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отдельно обсуждалось проведение конкурсных и проектно-сметных процедур — как отмечалось, все муниципалитеты должны активно включаться в эту работу и синхронизировать деятельность с профильными ведомствами, так как эффективное и своевременное освоение средств даёт возможность получения дополнительного финансирования.

Также на совещании отдельно обсуждался ход подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и организация в регионе общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Глава республики поручил провести разъяснительную работу среди населения, принять необходимые меры для подготовки всех участков к голосованию.