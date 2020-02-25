Ростов-на-Дону, , 17:04 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко назвал примерную стоимость строительства нового корпуса городской больницы № 1 имени Семашко (ЦГБ).

«Мы разделили участок, выделив тот, где планируем построить новый корпус и тот, где находятся памятники архитектуры (старые корпуса). Строительство обойдётся в 3−4 млрд рублей и займёт несколько лет, мы можем попасть с этим проектом в нацпроекты», — сказал сити-менеджер донской столицы (цитата «Блокнот»).

ИА REGNUM напоминает, что приступить к строительству семиэтажного корпуса власти ранее обещали приступить в 2021 году. Завершить работы предполагается за два-три года. При этом власти отказались от передачи больницы в концессию.

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