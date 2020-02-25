Новосибирск, , 16:45 — REGNUM Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области прокомментировало ИА REGNUM информацию о несоответствиях в качестве и тратах дорожных работ, о которых говорится в отчёте Контрольно-счётной палаты региона.

По данным министерства, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в Новосибирской области в 2019 году.

«В результате реализации нацпроекта БКАД показатель соответствия автодорог нормативным требованиям к 2024 году достигнет установленного федеральным центром уровня 46%, — уверили в новосибирском ведомстве. — На данный момент Минтрансом РФ разрабатывается федеральный проект «Мосты и путепроводы», в составе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предусматривающий приведение в нормативное состояние мостов и строительство путепроводов».

По вопросу эффективности государственной программы «Развитие автомобильных дорог» в министерстве сообщили, что эффективность госпрограммы определяется достижением целевых индикаторов, удельный вес которых установлен государственной программой.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Государственная программа признана эффективной в связи с достижением результатов по мероприятиям, удельный вес которых наиболее значим. Например, ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования после строительства или реконструкции с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции; техническая готовность объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений), реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнёрства; количество изъятых земельных участков, попадающих в зону строительства, передаваемых в собственность субъекта РФ, с последующей передачей концессионеру; прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Кроме того, министерством транспорта и дорожного хозяйства разработаны мероприятия по устранению нарушений, установленных контрольно-счётной палатой Новосибирской области. В соглашениях минтранса Новосибирской области с муниципальными образованиями региона о предоставлении субсидий на осуществление дорожной деятельности включены более жёсткие условия в отношении качества работы муниципальных подрядчиков и заказчиков. Например, в соглашениях о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований субсидий запланировано предоставление отчётной документации организаций, осуществляющих строительный контроль заказчика, включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и документацию, отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных работ; расторжение заключенных муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ при существенных нарушениях их условий, проведение претензионно-исковой работы, в том числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий контрактов; проведение в 2020 году совместной с муниципальными образованиями поселений совместной закупки в форме конкурса на осуществление строительного контроля за выполнением дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения на территории муниципального района или городского округа».

Как сообщало ИА REGNUM, Контрольно-счетная палата ранее проверила, как в 2018 и 2019 году использовались средства новосибирского бюджета на объекты дорожной инфраструктуры. Проверка показала, что из 12 731,2 км автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности 63,3% или 8 056,3 км не отвечают нормативным требованиям, а из 14 630,2 км автомобильных дорог местного значения — 3 296,3 км или 22,5%. Не соответствует нормативным требованиям 56 мостов из 271 или 20,6%,

Нарушения и недостатки установлены и в работе муниципальных заказчиков, подрядных организаций.

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