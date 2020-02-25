Киев, , 16:32 — REGNUM Баланс газовых отношений с Россией на данный момент сложился в пользу Украины, и такое положение дел должно сохраняться в будущем, заявил на конференции сегодня, 25 февраля, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Менеджер отметил, что раньше, до 2013 года, баланс складывался таким образом, что Украина отдавала «миллиарды долларов» в пользу России.

«Теперь сравните баланс платежей, который имела Украина в 2013 г. — сколько расходовала на импорт газа и сколько тратила на транзит ‑ и баланс, который сейчас существует… Он кардинально изменился, сейчас баланс в пользу Украины», — сказал Коболев.

Для того, чтобы такое положение дел сохранилось, добавил он, было сделано многое, «чтобы интегрировать украинскую газовую систему и европейскую».

ИА REGNUM напоминает, что в начале февраля исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко отчитался о поступлениях от России по транзиту газа.

«В январе «Нафтогаз» получил 239,5 млн долларов за транзит в декабре, а также 175,1 млн долларов предоплаты за январь и 163,8 млн долларов за февраль. Всего 578,4 млн долларов», — проинформировал чиновник.