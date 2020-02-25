Минск, , 16:26 — REGNUM Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии работают «примерно в половину от своей мощности». Об этом 25 февраля сообщил прессе зампредседателя белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

По его словам, за январь-февраль 2020 года оба белорусских НПЗ переработали почти 1,8 млн тонн нефти. При этом, отметил он, обеспечены «надёжные» поставки моторного топлива на белорусские АЗС.

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Напомним, из-за нежелания официального Минска выплачивать премию российским поставщикам нефти отгрузка сырья для белорусских НПЗ с января прекратилась. Александр Лукашенко распорядился развернуть на внутренний рынок всю добываемую в Белоруссии нефть (около 1,7 млн т предназначалось для экспорта в Германию), а также закупать сырьё у «альтернативных» поставщиков и пригрозил изымать технологическую нефть из нефтепровода «Дружба».

В январе Белоруссия закупила 86 тыс тонн норвежской нефти и ещё 85 тыс тонн российской нефти закупила в феврале с доставкой танкером через Литву, откуда по железной дороге в цистернах сырьё прибудет на белорусские НПЗ. Всего в 2020 году Белоруссия намерена переработать 24 млн тонн нефти, в предыдущие годы она перерабатывала по 18 млн т.

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