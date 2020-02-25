Москва, , 16:16 — REGNUM Нынешнее руководство Центрального банка РФ продолжит двигаться прежним курсом, даже если в Конституции появится пункт, обязывающий Банк России обеспечивать в стране условия для экономического роста, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Я напоминаю, что в Конституции РФ написано, что главная задача Центрального банка — это обеспечить устойчивость национальной валюты. Но когда из МВФ пришел окрик девальвировать национальную валюту, но Центральный банк в декабре 2014 года не только девальвировал рубль, но при этом и по итогам 2015 года в рейтинге устойчивости мировых валют российский рубль занял почётное последнее место, — сказал Хазин. — Иными словами, нужны не только поправки в Конституцию, но и кадровые перестановки. Вне всякого сомнения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Хазина, для Банка России принципиально важно обеспечить экономический рост в США и устойчивость мировой долларовой системы, а не заботиться о российской экономике.

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