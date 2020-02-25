Москва, 25 февраля 2020, 16:16 — REGNUM Нынешнее руководство Центрального банка РФ продолжит двигаться прежним курсом, даже если в Конституции появится пункт, обязывающий Банк России обеспечивать в стране условия для экономического роста, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Хазина, для Банка России принципиально важно обеспечить экономический рост в США и устойчивость мировой долларовой системы, а не заботиться о российской экономике.
Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк РФ рассматривает себя как филиал МВФ и ФРС США – Хазин