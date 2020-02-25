Подгорица, , 16:15 — REGNUM В ближайшие дни в Черногории попадут в карантин из-за коронавируса около 400 китайских рабочих — они возвращаются на стройку главного инфраструктурного объекта страны — автострады Бар-Боляре.

Как сообщили в институте общественного здоровья, уже 12 вернувшихся ранее китайских рабочих прошли каратин. Партию из 400 человек также ждет изоляция на две недели.

Врачи подчеркивают, что в карантин под наблюдение попадают только здоровые люди. Те, у кого есть хоть малейшие признаки заболевания, отправляются в клинический центр в Подгорице.

Пока в Черногории не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом.

Власти рекомендуют не ездить в Китай и Италию — регионы, где идет активное распространение заболевания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколькими часами ранее в Хорватии подтвердили первый случай заражения коронавирусом.