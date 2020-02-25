Нью-Дели, 25 февраля 2020, 16:12 — REGNUM Торговое соглашение с Индией Соединённые Штаты, вероятно, подпишут в конце этого года, сообщил 25 февраля журналистам американский президент Дональд Трамп.
По словам американского лидера, пока сделку заключать рано из-за большого торгового дефицита с Индией, который находится на уровне $24 млрд.
Напомним, Трамп находится в Индии с официальным визитом. В преддверии этой поездки в Вашингтоне заявляли, что предложат индийцам ряд выгодных соглашений.
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