Нью-Дели, , 16:12 — REGNUM Торговое соглашение с Индией Соединённые Штаты, вероятно, подпишут в конце этого года, сообщил 25 февраля журналистам американский президент Дональд Трамп.

Трамп «Полагаю, если сделка с Индией будет заключена, то это случится к концу года».

По словам американского лидера, пока сделку заключать рано из-за большого торгового дефицита с Индией, который находится на уровне $24 млрд.

Напомним, Трамп находится в Индии с официальным визитом. В преддверии этой поездки в Вашингтоне заявляли, что предложат индийцам ряд выгодных соглашений.

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